新北中和區一位男子多年前曾性侵有中度智能障礙的9歲女兒，被法院判4年9月，未料他出獄後死性不改，去年初對女兒2度性侵，女兒男友得知後向安置機構志工告知，才揭發此事。新北地院審理後依乘機性交罪、強制性交罪，判男子有期徒刑11年6月，全案可上訴。

判決書指出，男子7年前性侵中度智能障礙的女兒後，被判有期徒刑4年9月，而女兒則是被新北市安置保護，但她去年1月間卻與男友逃離安置，搬到出獄父親的中和住處居住。去年1月9日男子見女兒與男友發生性關係後裸睡，色慾薰心下趁機指侵熟睡的女兒，女兒嚇醒後向男友求助，男子才住手。

同月17日，男子又以新手機利誘女兒發生性關係，遭拒絕後仍強行親吻、襲胸、性侵，事後見女兒欲打電話求助才罷手，甚至到通訊行買手機打算封口。女兒男友事後將整件事告知安置保護機構的志工，全案才遭揭發。

新北地院認為，男子女兒陳述無誇大、矛盾之處，且LINE通話紀錄皆可證明她有向男友求助，她雖遭性侵，仍持續關心男子，逃離安置機構目的也是為了探親，甚至在審理時仍為男子求情，明顯無誣陷的動機。男子性侵出獄後未反省、彌補女兒，反而再度犯案，有失父親之責，審理時又否認犯行，因此依乘機性交罪、強制性交罪分別判處4年、9年徒刑，合併執行11年6月，全案可上訴。

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(中時 )