麗豐-KY（4137）公布前三季財報！受惠字化管理策略奏效，第三季合併營收10.32億元、稅後淨利2.93億元，分別季增12.50％、18.09％，EPS以3.69元交出優於預期的佳績；累計前三季EPS為8.03元，法人以該公司第四季將是全年最高峰，年度獲利將持續超過一個股本的實力。

營運漸入佳境的麗豐，在旗下各通路事業全力衝刺推進下，整體營業利益從今年第一季的1.32億元、第二季3.02億元、第三季達到3.23億元。該公司累計前三季合併營收26.05億元、稅後淨利6.37億元、EPS達8.03元。

根據研究機構尼爾森發布的《中國直播電商趨勢解讀報告》指出，2020年電商及社群直播用戶規模已達到2.65億，伴隨線上通路不斷創新以及疫情期間對線上消費習慣的加速養成，社群媒體行銷作為一種新興購物方式正朝向全民化趨勢發展。

麗豐除了在實體通路持續進行招商活動擴張市場版圖外，為進一步搶搭電商及社群平台的經濟熱潮，由當紅電視劇【夢回】十三阿哥高顏值的王安宇擔任全新代言人打頭陣，在上海推出新產品「依克多因仙肌「系列產品，並委由國際知名藝術家Lara Costafreda 設計了克麗緹娜×LARA Costafreda跨界聯名款，吸引消費者關注。

目前「依克多因仙肌」系列產品在「新美力」電商通路銷售及「天貓旗艦店」也同步上架，再結合知名網路紅星透過直播、分享等，透過粉絲群中帶動宣傳及銷售，進而助力業績表現。

(工商 )