拜登在美國大選中出線，美國參眾兩院繼續處於分裂狀態，全球股市出現慶祝行情，外銀財富管理對於選後的投資方向，在產業選擇方面相對謹慎，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，綠色科技、再生能源獲得支持，但以美國為首的金融股，影響則從好壞參半、到略微負面，建議應特別觀察。

星展集團投資總監辦公室指出，在經過數月的選舉不確定性之後，金融市場是該繼續前進的時候了，重新聚焦於未來的下一個重大挑戰。美國面臨的分裂政府，未必不利風險性資產。與一般的預期相反，美國歷史上分裂政府期間，風險性資產依然有良好的表現。根據研究，標準普爾500指數在美國政府分裂期間（1968年以來）平均報酬為66％。「這次沒有什麼不同！」。

由於美國財政措施存在不確定性，美國聯準會（FED）將繼續維持寬鬆貨幣政策，藉以支持經濟復甦，美元在大選日當週走弱，瑞銀認為，中長期內美元將持續貶值，因美國與其他G10貨幣的利差已不像過去那般有吸引力。

美國金融股，是另一個選後恐失去壓寶魅力的產業。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國新一輪刺激計畫的規模可能較小，可能壓低利率、壓平收益率曲線，畢竟銀行股與利率高度相關。此外，基於監管要求，預期拜登政府法律的解讀以及法規的實施，也可能不太有利於金融業。

(工商 )