台灣經貿網10日年度盛會邀請新加坡Qoo10、波蘭Allegro、菲律賓Kimstore、法國Fnac及巴西B2W等5國電商平台於線上齊聚，協助台灣廠商拓展跨境電商市場。外貿協會秘書長林芳苗與新加坡Qoo10臺灣代表簽署Qoo10臺灣館備忘錄，預計將號召台灣廠商100家、500個品項商品明年成立台灣館，在後疫情時代運費大漲情況下，台灣館廠商可享至少減價40％運費優惠。

貿協再度以VR虛擬實境技術展現線上說明會及洽談會，吸引包括大漢酵素、花仙子、京工興業、盛香堂及承昊生技等知名廠商到場。林芳苗表示，在疫情影響下，邀請東南亞、歐洲及拉丁美洲當地首屈一指的電商龍頭代表參與，讓我商探索更多線上銷售的可能。其中新加坡Qoo10臺灣館將是繼越南Tiki、泰國PChome Thai、印尼blibli、日本樂天及美國ebay後，貿協合作的第六個臺灣館。

林芳苗說，Qoo10是目前星馬地區三大電商平台之一，且華人接受度最高平台，日成交金額120萬美元、會員用戶達350萬人次，加上今年在台設立公司提供在地化服務，更於土城設物流，更導入自家物流Qxpress提供優惠費率，直接在地解決廠商經營跨境電商之痛點。

而Qoo10台灣區次長王曉德則指出，過去廠商尋找跨境電商平台，Amazon主要是日本、美國市場，中國則是淘寶或京東，而相對Qoo10主力放在新加坡、馬來西亞、韓國、日本等，主要是因Qoo10是韓國Gmarket與ebay合資主打亞洲市場的電商平台，且在亞洲建構不少物流中心，與宅配團隊，而可以在接單後快速於二天內送達，且台灣館的台灣廠商還有獲物流補貼至少40％，王曉德強調，如果不是疫情讓空運費率大幅上漲，就突顯不出Qoo10的優勢，他說，目前賣家跨境電商銷售最怕運費高成本與貨不到，這些痛點皆因與貿協簽署台灣館MOU而解決。

首度參加活動的波蘭第一大電商平臺Allegro，為全球前十大電商平台；法國的Fnac身為當地歷史最悠久的平台，其線上商城月流量超過2,400萬，穩居法國本土第二大電商平臺的寶座；來自巴西的B2W為拉丁美洲第一大電商集團，全集團擁有超過1,600萬名用戶。

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