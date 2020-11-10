基隆市政府為推廣淡蘭古道與4個單位簽署合作備忘錄，成立暖暖區淡蘭資訊站，包含福興宮、左下角工作室、拉波波村與大菁休閒農場，即日起在嶺頭福德宮拍照打卡送淡蘭雙面束口袋。

觀光及城市行銷處表示，走訪淡蘭古道暖暖段必經大菁休閒農場、福興宮、拉波波村，以及左下角工作室，10日市府團隊到場與其單位簽署合作備忘錄，成立淡蘭資訊站，除了提供遊客獲取資訊及休憩功能，未來會積極發展在地特色體驗活動，或結合暖暖區當地聚落，營造優質友善的旅遊環境。

觀銷處長曾姿雯說，為配合推動交通部觀光局「脊梁山脈旅遊年」，市府鼓勵遊客走訪淡蘭暖東舊道，並推出在嶺頭福德宮拍照打卡送淡蘭雙面束口袋活動，民眾只要憑臉書打卡畫面到本府合作簽署之四個資訊站，便有機會兌換文青風十足的束口袋，活動即日起開跑至12月底。

「淡蘭古道」是清代時期淡水廳到噶瑪蘭廳，現今台北到宜蘭的主要交通道路，橫跨基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣，當時所有的商務往來、貨物運輸都須經由淡蘭古道運送，此處可見開墾艱辛、民俗風情及台灣繁華的黃金時期等歷史遺跡，觀銷處指出，民眾可前來一同感受具歷史風情的古道。

(中時 )