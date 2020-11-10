德國國防部長卡倫鮑爾宣布德國與澳大利亞決定在印太地區進行合作，同時將派遣軍艦赴印太地區執行航行自由政策。德媒對此分析稱，法國和英國早就向這一地區派遣了軍艦，德國的推進被認為是泛歐「轉向亞洲」的決定性一步。而且毫無疑問的，德國印太政策就是針對中國的行為而制定。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》發表題為《向中國發出的強烈信號》的評論稱，德國政策轉向印太的趨勢正在形成，為加強在印太地區的參與，德國原本打算今年就向印度洋地區派遣一艘巡洋艦，但由於新冠疫情的影響，這一計畫推遲到明年執行。

評論指出，今年9月初德國政府推出印太政策指導方針，意在加強德國在這一新興地區的參與。在這一背景下，德國阿登納基金會為德國聯邦國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）組織了一系列視頻對話會議，其中就包括上周她同澳大利亞國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）之間就未來德國和澳大利亞在印太地區的合作舉行的公開討論會，以及本周即將舉行的與新加坡國防部長黃永巨集之間的視頻會談 。

文章說，在德澳兩國國防部長的討論會上，德國防長卡倫鮑爾對地區航行自由遭受威脅表達了關切。他說，「我們必須共同發出一個強有力的信號，在這個問題上德國已經被看做是遲到者，因為法國和英國早就向這一地區派遣了軍艦。德國推進也被認為是泛歐「轉向亞洲」的決定性一步，讓德國成為繼法國之後第二個提出自己的印太政策的歐盟國家。」

文章指出，印太政策涉及的並不是一個中性名詞，在亞洲人們將這一概念理解為美國對華遏制策略的表達。由澳大利亞、印度、日本和美國組成的四方安全對話聲稱，印太政策的目標是實現一個「自由且開放的印太地區」。但是在北京方面看來，印太政策目的在遏制中國在此地區擴張的野心，類似於亞洲版北約組織。因此，毫無疑問，德國的「印太政策指導方針就是針對中國的行為而制定的」。

(中時新聞網)