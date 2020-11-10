彰化縣富達實業社劉姓負責人，涉嫌仿冒國家隊口罩並販售，檢察官偵結依偽造私文書、詐欺罪及藥事法等罪嫌起訴，並聲請法院沒收不法所得226萬元；洪姓藥局負責人已繳回犯罪所得75萬元，予以緩起訴處分，並需向公庫支付20萬元。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出，今年8月間，有民眾在南投市的藥局購買醫療口罩，發現外盒製造商為宏瑋「路」材有限公司，感覺有異，因此向南投縣調查站報案；南投地檢署指派檢察官張鈞翔指揮偵辦，並與檢察官張永政、鄭文正組成專案小組，蒐證後發動3波搜索，總計在南投市、彰化縣等7家藥局、公司、行號、犯嫌住處，扣得22餘萬片口罩，並向法院聲請准予扣押劉姓負責人帳戶、股票，價值約200萬元，剝奪不法犯罪所得；劉姓負責人目前還在羈押中。

劉姓負責人以每片4元購入一般口罩（非醫療口罩）約140萬片，並在外盒印上製造商為口罩國家隊等不實字樣，再以每片口罩4.4元販售，共賣出50萬餘片，犯罪所得226萬元。

洪姓藥局負責人，明知劉姓負責人販售的口罩，未具醫療器材許可字號，仍以國家隊生產的醫療口罩名義對外販售，總計售出19萬餘片，犯罪所得107萬元。

(中時 )