台積電10日召開董事會，會中核准配發2020年第三季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2021年3月23日，除息交易日則為2021年3月17日，依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2021年3月19日起至3月23日止，停止普通股股票過戶，並於2021年4月15日發放。

此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2021年3月17日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2021年3月18日。

台積電董事會核准資本預算約美金151億910萬元（約新台幣4,306億934萬元），內容包括建置及擴充先進製程產能、建置特殊製程產能、建置及升級先進封裝產能、廠房興建及廠務設施工程及資本化租賃資產、以及2021年第一季研發資本預算與經常性資本預算。台積電董事會亦核准資本預算約美金1億2,470萬元（新台幣35億5,500萬元），於中部科學園區建置零廢製造中心。

台積電董事會同時核准於美國亞利桑那州設立一百分之百持股之子公司，實收資本額為美金35億元（約新台幣997億5,000萬元）。

台積電董事會核准以下人事擢升案，包括擢升本公司歐亞業務組織資深處長游秋山博士為副總經理。擢升本公司品質暨可靠性組織資深處長何軍博士為副總經理。

(工商 )