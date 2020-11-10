受惠流感疫苗訂單量增加，進入出貨高峰，國光生（4142）第三季營收年增21.89％，營運轉虧為盈，獲利1.27 億元，年增14.41％，EPS0.3元；前三季營收年增55.86％，淨利78.3萬元。

國光生今年供應全台近390萬劑公費四價流感疫苗；海外流感疫苗除美國市場外，還供應泰國、歐洲及大陸。前十月營收16.62億元，年增98.83％，已超越去年全年的12.99億元。下半年在流感疫苗出貨與新冠疫苗補助金帶動，可期待全年轉虧為盈。

國光生今、明年營運動能包括新冠疫苗開發量產、中國四價流感疫苗將拿藥證、取得腸病毒疫苗台灣藥證、賽諾菲訂單增加及產能提升。

其中，新冠肺炎疫苗研發部分，國光生已與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元。目前新冠肺炎疫苗一期臨床試驗進度順利，待統整一期臨床試驗受試者數據，經主管機關核准後，預計年底將進入二期臨床試驗。

此外，國光生與賽諾菲（Sanofi）專業分工生產的流感疫苗，2021年將從北半球延伸至南半球；另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，國際布局更上層樓。

新冠肺炎帶動今年全球流感疫苗需求大爆發，各國已開始搶卡位明年流感疫苗產能。國光生新產線預計明年下半年投產，總產能可提升三倍，屆時海外訂單數量將倍數成長。

(工商 )