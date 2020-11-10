台灣版的「朝聖之路」淡蘭古道，為清代「淡水廳」到宜蘭「噶瑪蘭廳」的主要交通要道，雖然隨著十九世紀末以來的交通革新，古道漸被公路取代，但淡蘭古道仍兼具經濟、觀光及歷史文化價值，不僅是一條值得探訪的觀光秘境，也是青年壯遊的好場域，目前在跨縣市平臺的推動下，除了行政院正式將淡蘭古道升級為「國家級綠道」外，交通部也於8日簽署「淡蘭國家級綠道公私協力國際推廣合作備忘錄」，對此，市長林右昌則力邀旅客走入暖暖，一起來認識這塊土地的長距離健行路網。

林右昌指出，暖暖地區蘊藏深厚的歷史，昔日為基隆河航運的終點，往來的商旅大多在暖暖落腳，而暖暖擁有特別的自然景觀，是一個適合民眾遠離塵囂、親近自然放鬆的地方，來到暖暖體驗淡蘭古道的魅力，可以在「拉波波村」(原基隆市童軍活動中心)住一晚，再以鄰近的暖東峽谷步道口為起點，經過大菁農場及煤礦博物館，最後抵達十分老街，歡迎愛好登山健行的民眾一同前來基隆暖暖淡蘭古道中路起點，體驗美麗的淡蘭秘境。

童軍暨生態遊學中心「拉波波村」暖東峽谷開幕

暖東峽谷為淡蘭古道路程中一個必經景點，峽谷內溪水湍流、林蔭蔽天、加上獨特的峭壁景觀，可說是一個絕佳的避暑勝地，基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」也設址在此，市長林右昌指出，拉拉波村除了可以自己搭帳棚，也可以直接住進搭好的舒適帳棚，自9月開始預訂，更提供三餐加消夜，不管是家庭或公司團體，都是非常好的選擇。

園區以南法童話村莊為主題，共有24個帳篷，屋頂造型都是人字形，更被在地民眾稱為「基隆合掌村」，顏色採用全白顏色，整體風格讓人感到舒適、俐落，民眾還可以帶著餐點道大草皮上野餐，搭上峭壁溪谷景觀及潺潺流水聲，別有一番風情，並且只要夜晚燈光亮起，整個營地更會散發出濃濃國外風情，在疫情期間更是安心旅遊的好選擇，市府觀銷處指出，拉波波村未來將規劃一系列活動，讓入園民眾參與，市民入園更享有票價7折的優惠，歡迎前來親近大自然。

走礦道體驗手工藝 藍染技巧生根淡蘭古道

淡蘭古道暖東舊道擁有許多歷史景觀，其中，淡蘭古道暖東舊道至瑞芳之間的路段，不僅擁有油桐花山景，更有做為整條淡蘭古道代表的植物「雙扇蕨」陪伴登山旅客，觀銷處長曾姿雯指出，遊客從暖暖車站下車後，就可以看到這個淡蘭山徑系統的代表標示，另外，從台2丙線朝暖東峽谷的方向走，一路會經過沒有人工造景的森林峽谷美景，配上獨特的峭壁景觀，景緻優美宜人，還可以尋找擁有豐富的先民遺跡，例如菁譽遺址、「荖寮坑」煤礦遺址及頗具規模的石厝聚落遺址，想探訪歷史景觀的民眾可以前來體驗。

此外，曾姿雯表示，淡蘭古道暖東舊道途中還可以順道拜訪大菁農場，這邊擁有純熟的藍染技巧，並且還有一座藍染體驗教室，除了多樣的色彩、圖樣變化，更可以學習藍染的顏料作法及合成，非常豐富，近日手工藝興盛，更有不少校園都預約前往，她說，走訪淡蘭古道不僅可以體驗到自然景觀，更可以讓民眾學習道手工藝帶來的文化精神，適合全家人相聚一起到暖暖來體驗這輕鬆、有趣的「古道輕旅行」。

市府廣邀民眾來趟文化輕旅行 玩遍最夯登山秘境

暖暖支線為淡蘭古道的重要支線，至今已有200年歷史，沿途與荖寮坑古道串聯，終點為嶺頭福德宮，暖暖區長蔡春堂指出，隨著小徑往古道深處走，可以看到古橋、石厝與廟宇搭起現代與往昔的橋樑，整條路徑飄揚滿山遍谷的桐花，更為這淡蘭百年山徑染上特殊的風采，市府觀銷處指出，這百年間在古道上生活的前人痕跡，也替古道留下豐厚的故事與記憶，讓我們探詢，其中，在支線上的荖寮坑石屋、煤礦及菁岩遺址就是記錄著先民生活的重要歷史依據，登山客之間都以「淡蘭百年山徑群」，來稱呼這條兼具交通性及歷史人文價值的要道，市府強調，身為台灣人，一定要挑一個晴朗的假日，跟家人、朋友一起來趟登山逍遙遊，遊覽群山麗景，體驗淡蘭古道的獨特魅力。

(中時 )