基層農會幹部將於明年2月改選，南投縣14位農會總幹事中，埔里鎮農會何志鴻、南投市農會藍獻謀已屆齡退休，信義鄉農會黃志輝也將於明年初退休，因此勢必由新人出頭，誰能出掌這3家農會，各方矚目。

南投縣包括縣農會及13鄉鎮市農會，總共有14位總幹事，而依農會總幹事遴選辦法，績優總幹事可獲得理事會優先遴聘，南投縣各農會總幹事都獲得績優考評，因此，連任的機率很大。

即將屆齡退休的黃志輝，擔任8屆總幹事，而且年年績優，因此有「績優總幹事」之譽；他將位於偏遠山區的信義鄉農會，打造成熱門景點，梅子夢工廠展售各種信義鄉農特產及加工製品，更是門庭若市，成為新中橫公路上的亮點。

信義鄉青梅產量全國第一，黃志輝致力行銷，每年梅花季吸引人潮湧入信義鄉賞梅，也帶來商機，「看梅花比賣梅子還好賺！」信義鄉盛產優質農產品，農會辦理共同運銷，運銷數量居台北農產運銷公司第3名！

黃志輝經營農會績效卓著，因此，曾有人建議縣府聘他為農業處長，一定可以讓全縣農業虎虎生風；而他在信義鄉農會締造的亮麗成果，也猶如「黃志輝障礙」，無論是誰出線接掌，都會面臨被比較的壓力。

(中時 )