當年紅極一時的偶像團體《飛輪海》，由辰亦儒、汪東城、吳尊、炎亞綸四個大男孩組成。2011年吳尊退團，炎亞編、汪東城各有自己的事業，於是飛輪海目前呈現一個單飛不解散的狀態。

今(10日)，辰亦儒在社群平台上發了自己的慶生照，今年已邁入40歲的他語重心長的說，第一次離家這麼久，希望大家都能保重身體，珍惜和家人、兄弟、朋友在一起的機會。昔日飛輪海的好伙伴除了炎亞綸未能到場外，吳尊和汪東城都到場一起慶祝，大家記憶中的飛輪海終於合體了。

吳尊、汪東城出席辰亦儒慶生會 (圖/ 翻攝自辰亦儒微博)

出道已15的他們，除了汪東城外，吳尊和辰亦儒皆已成家，令人驚訝的是，大家的狀態保持的相當好，不禁讓網友嘆：「是吃了防腐劑嗎？現在是回到剛出道的時候嗎？」。不止吳尊、汪東城，袁詠琳和吳健豪也現身慶生會一同慶祝。

吳健豪也出席參加慶生會 (圖/ 翻攝自辰亦儒微博)

袁詠琳自從參加《乘風破浪的姐姐》後 聲量大漲 (圖/ 翻攝自辰亦儒微博)

吳尊與汪東城也各自發文為好兄弟獻上祝福，吳尊更說：「這14天太充實了，19個活動、5個拍攝、5個聚會，坐了九次飛機，睡不到70個小時，很開心跟很多老朋友聚一聚…超級累，但因為珍惜所以值得，爽！」

(中時新聞網)