【政新鮮】蘇貞昌遭馬辦嗆「說謊成性」 董智森再轟他「英雄變狗熊」

行政院長蘇貞昌昨受訪談萊豬進口，稱前總統馬英九開放美牛還沒有國際標準，遭馬前總統辦公室強烈抨擊「罔顧事實欺騙人民，根本說謊成性」，對此資深媒體人董智森接受《中時新聞網》訪談表示，蘇貞昌早期是美麗島的大律師，也當過屏東縣長、台北縣長，過去大家都覺得這個人膽識不錯，但現在為了要選舉顛倒是非，很多作為都違背民進黨的價值以及過去的呼籲，一個中華民國的行政院長做到大家看不下去，大嘆他已經「英雄變狗熊」。

董智森說，蘇貞昌最近動作比較大，是因為他想選2024，但從政的人要實實在在，不要像他騙完神明騙人民，或用賴皮取巧的方式試圖誤導視聽，而民進黨之所以敢這樣做，是因為台灣的媒體有百分之八九十都是他們在控制，不斷地用媒體去做大內宣，明明知道這些是謊話，但講一千遍就會有人相信，並表示如果有媒體不聽他就關台，像現在吵得沸沸揚揚的中天新聞台換照一事。

董智森也提到，蘇貞昌會出名其實應該要感謝中天，起於王偉忠製作的政治諷刺節目《2100全民亂講》，剛開播藝人郭子乾就模仿了蘇貞昌，創造出「蘇貞昌衝衝衝」的口號，由於聲音沙啞比動作又滑稽討喜，所以一炮而紅廣受歡迎，也因為節目效果實在太好，蘇貞昌到各個地方大家都跟他比手勢喊口號，讓他原本剛硬的形象變得親切，他後來也變成民進黨的四大天王，認為如果現在他要關中天，這種飲水不思源的行為很不可取。

(中時新聞網)