台中市長盧秀燕戴獅子頭套笑著說，開工活動有祥獅獻瑞，她戴著獅子頭也代表好兆頭！（陳淑娥攝）

台中市梧棲消防分隊舊有廳舍將打造中正、文化、安仁及中和等四里聯合活動中心，10日舉行動工典禮，市長盧秀燕戴著獅子頭套出席，坦言「還是很尷尬啊！」盧也表示，市府已接獲副總統辦公室來電，賴副總統近日會到台中協助行銷農產品。

盧秀燕指出，梧棲區目前有許多里都缺乏活動中心，四里聯合活動中心原來是舊的消防廳舍，因為隊伍搬遷後閒置，鄰近四里的里長建議作為聯合活動中心，是很好的構想。

盧秀燕下午仍戴著頭套跑行程，她坦言「還是很尷尬啊！」看到市民笑嘻嘻的，她也笑說，「開工活動有祥獅獻瑞，我戴著獅子頭也代表好兆頭！」媒體詢問對於賴副總統稱讚她戴獅子頭套「非常可愛」看法，盧秀燕回應，感謝賴副總統，市府已接獲副總統辦公室來電，賴副總統近日會到台中協助行銷農產品。

民政局長吳世瑋表示，四里聯合活動中心原為舊有消防廳舍，與里活動中心建築使用需求差異較大，需整建補強的施工項目很多。活動中心地點緊鄰梧棲區戶政事務所、梧棲分駐所等，為當地人口集中地點，未來將整建為地上2層、地下1層建築物，投入1500萬元整建，預計明年8月完工。

今日開工典禮包含盧市長、民政局吳局長、台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、楊典忠及立法院副院長蔡其昌服務團隊均到場共襄盛舉，眾人以金錘敲打工程待整建的牆面、階梯等，代表破舊立新，也象徵工程正式啟動。

(中時 )