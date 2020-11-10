全球晶圓代工龍頭台積電今(10)日發布營收報告，10月合併營收為1193.03億元新台幣，月減6.5%、12.5%，為近3月最低水準，前10月營收約1.09兆元、年增27.7%，超越去年同期1.07兆元水準。台積電董事會也在今日決議，今年第3季之每股現金股利2.5元，將在明年3月17日除息，並拍板在亞利桑那州設立子公司。

台積電董事會決議，核准配發2020年第3季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2021年3月23日，除息交易日則為2021年3月17日，公司決定分派股息之基準日前5日內，亦即自2021年3月19日起至3月23日止，停止普通股股票過戶，並於2021年4月15日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證(ADR)之除息交易日亦為2021年3月17日，與普通股一致。台積電ADR配息基準日訂為2021年3月18日。

台積電董事會也核准資本預算約美金151.91億元（約新台幣4,306億934萬元），內容包括：1. 建置及擴充先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 建置及升級先進封裝產能；4. 廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；5. 2021年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會核准資本預算約美金1億2,470萬元（新台幣35億5,500萬元），於中部科學園區建置零廢製造中心。

至於赴美設廠計畫並未隨著美國政權輪替改變，台積電表示，核准於美國亞利桑那州設立百分之百持股之子公司，實收資本額為美金35億元（約新台幣997億5,000萬元）。台積電也通過2項人事案，包括將台積電歐亞業務組織資深處長游秋山博士擢升為副總經理，擢升台積電品質暨可靠性組織資深處長何軍博士為副總經理。

(中時新聞網)