台灣首部泡麵劇《不讀書俱樂部》10日舉行上檔記者會，主演蕭子墨、紀言愷（JR）、林映唯（小美）、張再興、陳加恩及導演劉亞菱出席，特別客串的周定緯也現身。張再興劇中演警察、暗戀林映唯，活動上被問張是否是自己的菜？林映唯沈默數秒，竟回「他人很好」，被發「好人卡」的張再興不遑多讓，直說「妳也不是我的菜，我有我的市場！」

雖當眾被發「好人卡」，但JR、蕭子墨爆料張再興異性緣好，片場總被女工作人員包圍，他自謙「比較會練肖話」，開玩笑「誠懇在一起（台語：先睏作伙）」。JR透露，有次對戲看著蕭子墨說自己劇中的名字，被喊卡時他還暗自不爽「大家別鬧好不好，都幾點了」，後來才知自己喊錯；張再興也被爆料常NG，原因是認不得名，他自虧戲裡戲外都「臉盲症」，像有位合作多次的製作人，到第4部戲的殺青酒，他還是叫不出對方名字。

張再興和李沐從《誰是被害者》合作到《不讀書》，而李沐以《被害者》獲金鐘新人，張再興想起李沐在《被害者》有場跳懸崖戲，不耐煩她拍太久，還幹譙她「會不會演啊！」殊不知她後來得獎。張再興笑說，李沐本來說得獎上台要喊「張再興，撒拉嘿喲（韓文：愛你）」但後來忘記，因為她太緊張「連她爸媽都忘記感謝」。

JR劇中濕身、蕭子墨被張再興撕衣，雙雙都有露肌畫面，兩人自譽是「穿衣顯瘦脫衣有肉」，JR回憶過去在「K ONE」第二張專輯《勇敢去愛》時，每拍一支MV就破一件褲子，「我的屁股、腿的肌肉很發達，屁股也不能打肉毒」，笑虧這幾年機能彈性布料很多，造福大屁股男生。

李沐和蕭子墨劇中飾演兄妹，JR虧李沐劇中妝很白、蕭子墨則是膚色白，兩人有次拍整天戲，臉色慘白坐在一旁，被笑說像「紙紮兄妹」。《不讀書》由音樂劇改編網劇，上回參加座談會演員輪流致詞時，林映唯無意間說出「今天我『親臨』到這舞台劇現場」，被大夥虧「親臨」女神。蕭子墨戲中秀琴藝，沒想到戲份全被剪光，不過他戲中和黑嘉嘉有吻戲，自豪是全劇唯一享齊人之福。林依晨師妹陳加恩頂帥氣金色短髮，JR形容她像安七炫。《不讀書俱樂部》13日於台灣大哥大myVideo平台獨家上線。

(中時 )