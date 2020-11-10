科技部中科管理局主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」成績出爐，中正高工、南科實中、中科實中及安康高中、協同中學、高雄中學等6支隊伍勇奪冠軍聯盟獎。

中科管理局長許茂新表示，「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」為中科以2020科學園區台中區域賽主辦單位立場，向美國FIRST總部提案，為全球唯一運用5G科技，超越疫情及距離障礙舉辦之FRC競賽。

中科主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，決賽時刻 選手緊急場上維修機台。（盧金足攝）

疫情期間，賽事網路全球直播，讓全世界看見台灣學子堅毅韌性的參賽精神。（盧金足攝）

場中選手操控機台運用戰術盡力讓場內機器人完成任務，也有選手揮舞旗幟助陣吶喊，透過中華電信協助提供5G設備、訊號及全程技術，精采賽事於網路全球直播，讓全世界看見台灣學子堅毅韌性的參賽精神。

擔任評審的國內知名機械及工程領域教授表示，今年各隊伍無論操作力、技術能力表現都相當亮眼，競賽隊伍表現為近年最旗鼓相當，雖讓評分陷入泥沼，卻見證中科培育國內競賽隊伍的好成績。

中科主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，培育AI人才向下紮根。（盧金足攝）

中科主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」，培育AI人才向下紮根。（盧金足攝）

今年首次加入FRC賽事的北門高中、建國中學及內湖高中，以初生之犢之姿，在考驗戰力、分配能力、仰賴經驗傳承的FRC賽事中，展現新團隊聯盟逆襲，勇奪亞軍。

許茂新表示，中科近年來於台灣機器人領域投入人才培育資源，在本次參賽選手、老師及家長的反應中，獲得最棒的迴響。台灣學子表現專業、熱情以及無限的潛能，期待藉此厚實我國優質的科技產業人才資本。

(中時 )