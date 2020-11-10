美股這2周以來收復自9月初以來跌勢，道瓊指數9日盤中更一度漲破新高紀錄，主要是美國大選塵埃落定，加上新冠疫苗有好消息，不過，專欄作家 Mark Hulbert表示，根據舊金山聯準會研究顧問 Kevin Lansing研究發現，標普 500 指數未來10年投資報酬率可能僅比通膨率高一些。

美股在大選後不斷飆漲，甚至在周一開盤漲勢一度衝上1500點，然而，受到疫情可能在疫苗成功後獲得有效控制，以電商業務為主的股票走跌，美國電商巨頭亞馬遜股價更是大跌5.06%，視訊會議軟體Zoom股價更是崩跌17.37%。

據《Marketwatch》報導，Kevin Lansing提出依標普500指數所建立的席勒本益比模型，在近期與實際值的差距出現擴大跡象。該指標為1990 年代由諾貝爾得主、耶魯大學教授 Robert Shiller所設立，名稱為周期性調整本益比 (CAPE)，是一種將股價指數除以通膨調整後10年平均獲利所計算出的本益比(每股股票市價除以每股盈餘，通常作為股價是否昂貴的指標，本益比也象徵著公司營運所生產的獲利與股價的連動關係)。

以今年6月30日為例，席勒本益比為 19.2與實際值28.8相差約10個百分點，是1960 年以來數據出現過最大差異，假設該模型無誤，與CAPE基本相同，標普500指數需要下跌20%才會與實際值相符。

(中時新聞網)