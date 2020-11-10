專業TPU機能布暨成品廠八貫（1342）預計11月24日掛牌上市；此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股5,880張，其中4,234張採競價拍賣已圓滿完成。八貫將於11月12日至11月16日辦理股票公開申購，公開申購張數為1,358張，每股承銷價為55元。

八貫因新冠疫情帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上戶外產品出貨已恢復疫前水平，前三季毛利率26％，EPS 2.65元。前10月營收12.78億元，年增6.56％，自結10月毛利率28％，有助全年獲利表現再戰新高。

八貫初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於10日完成開標，各得標單之價格及其數量加權平均價格為65.71元，高於最低競價拍賣承銷價格1.31倍。本次辦理公開申購的承銷價格為55元，公開申購張數為1,358張，公開申購期間為11月12日至11月16日，並於11月18日公開抽籤。

八貫主攻與生命安全有關的醫療、航太救生及戶外等高階利基型市場；因高階產品需要通過多項嚴格的認證，故有生命週期長、且不輕易更動供應商特性。看好醫療、航太救生及戶外三大類產品之後市發展，積極布局擴大現有產品線。

八貫表示，今年TPU應用從醫院高端醫療床延伸至居家照護、戶外用品，未來朝向更輕量化、複合性之產品開發，例如自動充氣式（泡棉）睡墊的應用可望成長。

航空救生產品部分，航空逃生等高階產品所需機能專用布已啟動量產並陸續出貨；加上依規劃新廠在明年第二季通過認證後便加入量產行列，中長期營運成長可期。

(工商 )