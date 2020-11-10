健保署10日宣布，將二款胃癌藥、一款兒童白血病用藥、一款乳癌藥納入健保給付，預估每年逾千人受惠。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，新給付的乳癌藥可助患者年省近百萬元，但還有細節待與藥廠簽協議，上路日期未定，其餘三款擴增給付的藥品最快可望12月1日上路。

第一款擴增給付的晚期胃癌用藥是oxaliplatin，根據現行規定，僅允許合併口服藥使用。部分晚期胃癌患者胃腸功能不佳，不適合口服藥品，因此決定擴增給付條件，允許合併注射藥fluoropyrimidine使用。因擴增組合比合併口服藥的組合費用低，預計每年可節省約540萬元，每年將有600名癌友受惠。擴增給付的第一年，健保可幫癌友省下每人9.4萬元藥費。

另一款晚期胃癌用藥為口服藥trifluridine／tipiracil，原本用於治療大腸直腸癌，但研究發現若用於轉移性胃癌第3線用藥，相較於安慰劑，可增加2.1個月存活期，因此決定擴增給付條件。擴增給付後，健保一年將增加1,150-1,810萬元支出，五年內，每年約有128位至202位癌友受惠。擴增給付第一年，癌友每人可省下約9萬元藥費。

至於治療白血病的blinatumomab，原本適應症僅有成人能使用，但經發現若用於治療未滿18歲兒童患者，相較傳統化學治療，具有較佳的完全緩解率，整體存活期更長，因此決定擴增給付。擴增給付後，一年將增加2,860-3,240萬元健保支出，預計每年約有11名病童受惠。擴增給付第一年，每個病童可省下320萬元的藥費。

此外，藥物共擬會議也決定將乳癌標靶藥物trastuzumab emtansine納入給付。黃兆杰表示，此藥為改良後的產品，將原本就有的trastuzumab與emtansine合在一起，若用於HER2陽性轉移性乳癌患者的第2線治療，相較於現行已給付的治療組合，可增加整體存活期。

因廠商答應調降原有藥品trastuzumab的價格，健保署預估在trastuzumab emtansine納入給付後，一年增加的支出將落在0.84-2.12億元之間。納入給付後五年內，每年有317人至543人受惠。根據估算，給付第一年，每名癌友可省下約93萬藥費。

(工商 )