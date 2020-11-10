美國民主黨候選人拜登擊敗共和黨現任總統川普，當選美國總統，不過，但川普至今不承認選舉結果，揚言打法律戰，要求關鍵戰場重新計票，扭轉情勢。對此，律師葉慶元則在臉書表示，要透過驗票機制翻盤是「非常困難」。

葉慶元9日在臉書坦言，「其實，以我個人在2018市長選舉後的經驗，要透過驗票機制翻盤是非常困難的。簡單說，每個開票所都可能難免會有大小不一的疏失，但是錯誤的風險大概雙方都會各自承擔一部分。」

因此，葉慶元指出，「所以驗票結束之後，候選人的選票都會各有小幅度增減，但是不大容易變更結果。」至於，透過訴訟翻盤的機率為何？他則直言，「機會渺茫」。

對此，有網友則是留言寫下，「如果，法官就可以翻盤的話，那去投票的民眾，不就像豬一樣?」、「如果他一路打到大法官那裏，而大法官又大多是他任命的，是否可能翻盤?這招小布希也搞過 成功幹掉高爾」、「傻川是想要讓郵寄都無效的啦XD」。

而目前川普一再指控大選多處出現選舉舞弊，並自稱他贏了；而據美媒《Axios》報導，川普競選團隊將舉行草根造勢，指控「死人投拜登」等選舉舞弊行為，藉此繼續對抗大選結果。

(中時新聞網)