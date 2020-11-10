重壓的i12 Mini還沒開賣，只有少量i12代工訂單出貨，和碩（4938）10月營收溫和月增9.53％、至1,381.68億元，但年減6.11％，然而在以遊戲機為主的消費性電子產品撐腰下，和碩累積營收仍準時在10月破兆。隨著i12 mini將在本周正式上市，和碩11、12月營收可望創下同期最佳紀錄。

iPhone 11系列去年9月發表、開賣，和碩代工比重最高的i11銷量超過11 Pro與Pro Max的總和，帶動和碩去9、10月營收都有1,500億元上下，不過，今年iPhone 12系列晚了1個月才發表，和碩雖然也有獲得i12小量的代工訂單，但是，和碩獲得訂單量最高的機種iPhone 12 Mini，則是等到11月中才正式開賣，都讓和碩10月營收很難出現跳躍式成長。

然而，以遊戲機為營收主體的消費性電子產品，10月營收表現仍與9月的高點不相上下，不僅和碩10月營收為1381.68億元，比9月成長9.53％，也穩住和碩10月營收僅比去年同期下滑6.11％，消費性電子產品更是今年在iPhone「遲到」下，和碩累積營收仍準時在10月破兆的最大功臣，前10月營收為1.08兆元，比去年同期略減1.4％。

i12 mini將在本周上市，i12 mini售價在12系列四款產品中最為親民，除了螢幕比i12小之外，其他功能與i12並無二致，因而被看好將會大受歐美市場歡迎，並成為i12系列中銷售量最高的機種，據了解，和碩在i12的訂單占比高達8成，都讓11月與12月和碩的營收備受期待，也期待營收強勁動能可以延續至1月。

而在電腦出貨量方面，雖然歐美對Chromebook與筆電需求勢頭不減，可是在缺料影響下，和碩10月筆電出貨量下滑至85～90萬台，未能延續過去5個月筆電出貨量都有百萬台以上的成績。

(工商 )