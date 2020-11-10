前行政院長、交通大學經營管理研究所榮譽教授毛治國10日指出，要作到創新首先需要破除標準答案迷思，台灣多數企業是幫人代工，作品牌要給人方向，可以賺到八成利潤，代工是出力量，只能賺二成利潤，不過，兩者缺一不可。另外，台積電則是走出了新模式，技術作到世界第一，讓品牌廠也不得不找台積電代工。

毛治國在上市櫃協會主辦的「台灣領袖講座」以《創新面面觀》為題演講。他以他在麻省理工學院（MIT）唸書的經驗指出，會套公式算對答案，在MIT只能拿B，知道答案背後的假設前提，才能拿A，MIT認為好學生不能光會解別人提出的問題，要自己發現問題，培養發掘「問題背後問題」的能力。

毛治國說，創新的密碼就是「破框思維」（think out of the box），他以史記「田忌賽馬」為例，指出人不自覺有個傾向，可贏的時候先贏，「大牌先打，快馬先發」，孫臏因此調整田忌馬隊出場順序（先下駟、再上駟、最後中駟），結果孫臏洞察人性慣性，以創新致勝，找到以弱勝強的機會，擊敗齊王的慣性順序，三戰兩勝，取得勝利。

毛治國兌，有提問能力是一流創新，有解題能力是二流創新，這就像是作品牌和代工的差異，作品牌要有提問能力，作代工是解決別人問題，代工廠接單是解決製造問題，是B TO B，但是作品牌要了解消費者在想什麼，這點台灣的企業比較缺乏這方面的人才。

毛治國表示，作品牌是老大，可以賺八成利潤，老人是給別人人方向，老二則是負責是出力量，但兩者缺一不可，就如同瘸子和瞎子要逃出火場，必須兩人配合，瞎子要背著瘸子，才能逃出火場；另外，有台商弄出一個代工的新模式，就是台積電，因為台積電很多技術已經是世界第一，讓品牌廠都不得不找台積電代工。

(旺報 )