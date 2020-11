前行政院長、交通大學經營管理研究所榮譽教授毛治國10日指出,要作到創新首先需要破除標準答案迷思,台灣多數企業是幫人代工,作品牌要給人方向,可以賺到八成利潤,代工是出力量,只能賺二成利潤,不過,兩者缺一不可。另外,台積電則是走出了新模式,技術作到世界第一,讓品牌廠也不得不找台積電代工。

毛治國在上市櫃協會主辦的「台灣領袖講座」以《創新面面觀》為題演講。他以他在麻省理工學院(MIT)唸書的經驗指出,會套公式算對答案,在MIT只能拿B,知道答案背後的假設前提,才能拿A,MIT認為好學生不能光會解別人提出的問題,要自己發現問題,培養發掘「問題背後問題」的能力。

毛治國說,創新的密碼就是「破框思維」(think out of the box),他以史記「田忌賽馬」為例,指出人不自覺有個傾向,可贏的時候先贏,「大牌先打,快馬先發」,孫臏因此調整田忌馬隊出場順序(先下駟、再上駟、最後中駟),結果孫臏洞察人性慣性,以創新致勝,找到以弱勝強的機會,擊敗齊王的慣性順序,三戰兩勝,取得勝利。

毛治國兌,有提問能力是一流創新,有解題能力是二流創新,這就像是作品牌和代工的差異,作品牌要有提問能力,作代工是解決別人問題,代工廠接單是解決製造問題,是B TO B,但是作品牌要了解消費者在想什麼,這點台灣的企業比較缺乏這方面的人才。

毛治國表示,作品牌是老大,可以賺八成利潤,老人是給別人人方向,老二則是負責是出力量,但兩者缺一不可,就如同瘸子和瞎子要逃出火場,必須兩人配合,瞎子要背著瘸子,才能逃出火場;另外,有台商弄出一個代工的新模式,就是台積電,因為台積電很多技術已經是世界第一,讓品牌廠都不得不找台積電代工。

(旺報 )