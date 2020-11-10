市場再凶險，獲利仍是穩健落袋。雖然新台幣升破29元，股債雙跌，但國泰金控10月稅後仍獲利37億元，累計前10月稅後獲利680.7億元，續創歷史獲利新高，比去年同期成長20.95％，每股稅後獲利4.82元，若11月及12月未額外大幅提存準備，則國泰金全年獲利穩定朝700億元大關邁進。
10月新台幣兌美元升值2角多，且一突破29元後，未再回貶，同時在11月美國總統大選前，美股波動大且下跌，債券價格亦同時回跌，投資環境極為凶險。
國泰金控子公司國泰人壽10月稅後獲利20.7億元，雖在大型壽險公司中並不算亮眼，但前10月累計稅後獲利468.8億元，比去年同期成長近44％，創其歷史新高紀錄，同時10月還增提5.5億元外匯準備金，餘額達107億元，應是各壽險公司最高。
今年國壽一次認列印尼Bank Mayapada的投資損失140億元、額外增提70億元外匯準備金，若加回這一部分，則國壽今年前10月獲利早已突破600億元大關，也就是國泰金也早就獲利700億元以上。
國泰金另一大子公司國泰世華銀，今年授信資產品質良好，因未在額外實現股債利得，10月單月稅後獲利14.3億元，累計前10月稅後賺206.4億元。
(工商 )
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