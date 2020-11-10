針對行政院逾期未開治安、食安等各項會報遭批評；行政院長蘇貞昌今天表示，防疫期間政府以身作則，把大型會議變為專案會議，更有機動性，不希望大家享受防疫效果，又罵政府這樣做。蘇揆的高姿態惹惱網民，「宅神」朱學恒提2問題反譏蘇揆，立馬引來400多位網民共鳴。

朱學恒在臉書直嗆蘇貞昌：「開會是你的工作，你不做工作跟防疫成果有什麼關係？難道我兒子國文高分，我就不能罵他數學考不好了嗎？」。網友按讚不斷，留言呼應：「防疫的成果是全民努力的結果，豈是僅你一個政府的力量可以做得到的??少往臉上貼金了!!」、「防疫不就是他應該做的嗎？講得好像民眾欠他個感謝？」、「政治人物的邏輯思考真的有問題！」、「神明都敢騙的人，還有什麼鬼話不敢講！」。

蘇貞昌是在今天赴立法院備詢前接受媒體聯訪，被問到外界質疑各項會報未開的看法。蘇揆先說，行政是非常機動並且有效，而且是看結果的，而台灣的防疫被世界公認做的最好、紓困也做的最快，三倍券也得到最好的效果。但話鋒一轉，蘇貞昌指「一方面享受著防疫效果，一方面又來罵政府這樣做」，是不公平的。蘇揆高姿態談話讓網民直批「硬ㄠ」，「宅神」也不忍了連問兩問題，看看蘇揆如何回應？

(中時新聞網)