苗栗縣安心旅遊抽獎活動，10日下午直播進行，由縣長徐耀昌抽出頭獎得主。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動安心旅遊，加碼推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」。最後階段抽獎10日下午在竹南馥藝金鬱金香酒店直播抽出，結果頭獎納智捷百萬休旅車，落入來自台南歸仁的林姓民眾，他花了5千多塊入住頭份尚順君樂飯店，幸運抽中頭獎。

10日是「Fun遊苗栗，好禮大放送」第四期活動抽獎日，本期最大獎為納智捷百萬休旅車1台，另外還有iPhone11 64G共10台、縣內多家優質旅宿住宿券，包括，泰安觀止平日雙人住宿券1張、飛牛牧場住宿券2張、花露精油城堡民宿雙人房住宿券1張、自然風情景觀民宿平日住宿券1張、自然風情景觀民宿平日住宿券1張。

抽獎活動在竹南馥藝金鬱金香酒店直播進行，由縣長徐耀昌抽出百萬汽車得獎者，幸運得主為來自台南歸仁的林姓民眾，他因入住尚順君樂飯店，消費5,832元，幸運抽中首獎納智傑百萬汽車。另外，徐耀昌額外加碼，感念全國鄉親民眾對於苗栗的愛戴，於交通部觀光局國旅補助期間，創下苗栗全區7萬2,000間的住宿量，因此釋出43張住宿券，感謝鄉親民眾的大力支持。

苗栗縣長徐耀昌表示，本次活動結合本縣特色景點、住宿、美食等，讓旅客在苗栗玩樂之際，還有機會將大獎帶回家。鄉親民眾千萬別忘記秋冬時節，苗栗有多處優質泡湯景點，如泰安、大湖等地，歡迎民眾持續遊玩苗栗。

(中時 )