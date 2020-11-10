57歲李姓男子自稱至尊盟盟主，平日混跡新北市板橋、樹林地區，經營水電工程及土地開發等生意。警方調查，前年李嫌承包板橋一處住宅建案，因下游包商未如期完工，竟率小弟將包商押走，逼簽200多萬元現金保管單、放棄上訴聲明書、工程糾紛和解書等，企圖藉此規避刑責；甚至動用「家法」以熱熔膠條將小弟的手指打到變形。刑事局偵辦後將李嫌等7人拘提到案，依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦，檢方複訊後諭令限制住居。

警方調查，綽號「至尊龍」的李男，因不滿下游包商施工進度落後，認為害他損失200多萬元，竟派小弟持槍到台中將包商強押到板橋囚禁2天，脅迫簽下200多萬元的現金保管單、放棄上訴聲明書、工程糾紛和解書，並取走被害人的身分證，令被害人擔心家人安危不敢報警。

刑事局偵查第四大隊獲報後，與新北市警局板橋分局、台北市警局北投分局等單位共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，持續蒐報該集團不法事證。

警方調查，去年初，李嫌旗下一名小弟，擅自持李嫌的金融卡提領10多萬元，李嫌得知後怒不可遏，率眾將小弟強押至三重某公司，持熱熔膠條痛毆被害人，甚至將其小拇指打到變形。

警方發現，該集團除對外吸收成員外，還印製「至尊集團」的T恤、幫派標誌徽章，動員幫眾參加幫派公

祭活動，並將胸章別於西裝上互相識別。專案小組蒐證後，將李嫌等7人逮捕到案，起出現金保管單、討債委託書、幫派標誌徽章、陣頭花車敬輓吊牌、4把氣電長槍、1把空氣手槍、瓦斯鋼瓶、鎮暴槍子彈、銀行存摺及手機等贓證物，全案刻擴大偵辦中。

(中時 )