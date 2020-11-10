花蓮縣繼富里鄉長陳榮聰罷免成案，將於11月28日投票後，又添秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍的兩椿罷免案，經查對身分確定超過法定連署人數，縣選委會日前公告成案，將於12月12日投票。

金治雄和連一龍日前對於民眾在布拉旦遊客中心場地擺攤，和地方團體意見分歧造成爭議，並引發部分鄉民不滿，發起罷免連署並成案。對於面臨罷免，連一龍相信選民會還他清白和公道；金治雄則強調自己持續在基層努力；且仍有鄉民對兩人表達支持。

依照選罷法規定，罷免案的成立應有原選舉區選舉人總數百分之10以上人數連署。選委會6日公告，景美村長金治雄選區選舉人總數1646人，罷免案連署人數253人，經查對依法刪除70人，符合規定183人，超過法定連署人數165人；鄉民代表連一龍為秀林鄉代表第一選區，選舉人數6063人，罷免案連署963人，查對身分後依法刪除245人，符合規定718人，超過法定連署人數607人，依法宣告罷免案成立。

縣選委會表示，金治雄與連一龍罷免案一併於12月12日投開票。依照規定，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

針對罷免案若通過是否補選，縣選委會表示，富里鄉長、景美村長將辦補選，鄉民代表則因該選區缺額未達2分之1，不辦理補選。

(中時 )