新北市立積穗國民中學與新北市政府教育局、財團法人廣達文教基金會合作辦理廣達《游於藝》計畫向大師挖寶－米勒特展校園巡迴展覽活動。（主辦單位提供）

新北市立積穗國民中學與新北市政府教育局、財團法人廣達文教基金會合作辦理廣達《游於藝》計畫向大師挖寶－米勒特展校園巡迴展覽活動。（主辦單位提供）

新北市立積穗國民中學與新北市政府教育局、財團法人廣達文教基金會合作辦理廣達《游於藝》計畫向大師挖寶－米勒特展校園巡迴展覽活動。（主辦單位提供）

新北市立積穗國民中學與新北市政府教育局、財團法人廣達文教基金會合作辦理廣達《游於藝》計畫向大師挖寶－米勒特展校園巡迴展覽活動。9日上午於校內英語情境教室舉辦開幕暨茶會活動，邀請地方民意代表、家長會委員、顧問及鄰近中小學校長等一同前來共襄盛舉。透過張國振校長與同學一同演出「晚禱」畫作的拍賣短劇及其親自解說「拾穗」作品，讓與會貴賓了解米勒大師的畫風與畫作的不斐價值，隨後正式揭開為期10天畫展的序幕。

利用學生美術課學習到的跨域素養能力，製作出四款立體闖關卡，每一位嘉賓自己選擇一款，每款含有＜晚禱＞、＜春天＞、＜拾穗者之歸＞、＜簸穀的人＞四幅畫作，再由校長及引導人員帶領大家進入虛擬奧賽美術館的展場，由學生一一在畫作前進行解說，闖關者回答問題正確者，將會在闖關卡上分別蓋上「積福積穗」四個大字，成功完成各關卡者，可立即於現場對換3C袋、護照包、L夾或廣達基金會特製鉛筆。

何仁凱會長及高盈蓁副會長均表示，此次米勒校園巡迴展覽，對於座落在夜市中的校園，頓時增添不少藝文的氣息，同時開放給鄰近的學校學生前來觀展，發揮共好的互惠精神。

八年級林品妤同學說，原本對於巴比松畫家米勒已略有所聞，經過這一陣子的導覽培訓，使之更深度了解他的畫和故事，這次負責晚禱這幅畫，從中學習到農民對於信仰的虔誠與知足惜福，更學會如何在眾人面前解說，讓前來欣賞畫作的人能透過自己的說明，理解畫家當時創作的背景與意含。

張國振校長表示：米勒＜拾穗＞畫作的「穗」與積穗國中的「穗」字意涵相同，讓師生藉由畫展學生導覽員的解說，體會到農民的辛苦，利用大地生命的感動力，渲染使學生從中體悟到那股暖流，讓校園裡充滿藝術與人文的素養，期盼「積」滿幸福成功的稻「穗」。

配合此次的米勒畫展，校內美術課程結合米勒生平故事的簡介及展場闖關卡的製作，使學生能於開展前有初步的了解，再經過現場學生導覽員的解說與學習單，更具有加乘的理解力與影響力。這是一次難得的機會，讓美感種子深植師生的心中，期待有朝一日萌芽與展葉，共同努力耕耘，營造一所積滿稻穗的藝術校園。

(中時 )