桃園市李姓男子在科技公司擔任封裝製程助理工程師，因長時加班導致心肌梗塞昏厥。桃園地院判決，認為李在出事前1個月超時105小時、前2至6個月超時558小時。雖然業者稱李有抽菸習慣，但法院認為過勞是主因，判業者賠李母114萬5391元，可上訴。

李母稱，擔任封裝製程助理工程師，每天晚上8時至早上8時，長時間加班。在2017年1月26日0時因心肌梗塞昏厥，3月10日死亡不治。主因就是長期過勞，加上雇主之未盡保護義務，設置緊急救治裝置之安全衛生措施、也沒聘用專業醫護人員在場及對員工施行安全衛生教育訓練，更未通報119救護車，由員工送至醫院，因而延宕搶救時間，李男到院前已停止呼吸心跳

業者則說，李男連續3年健康檢查結果膽固醇、血壓均有異常情況，已多次建議應就診追蹤檢查，且公司距離醫院10分鐘，為了免去等待救護車時間，爭取時效才由同仁送往醫院，且李有抽菸習慣，不能將心肌梗塞全數歸給過勞。

但法院發現，李男在事發前1個月總工時281小時9分、前6個月總工時1742小時23分，超時部分，前1個月超時105小時9分，前2至6個月超時558小時27分，平均超時93小時5分。

且李是夜班封裝製程助理工程師，主要工作為操作封裝機台，雖屬輕度勞力工作，但仍有搬運、上下料等需耗費勞力的工作。且醫師也到庭陳述，李雖有肥胖、高血壓、高血脂及抽煙習慣等危險因素，但主要是因長期工作及加班問題所引發心血管疾病，法院審理後，判業者賠償李母114 萬5391元。

(中時 )