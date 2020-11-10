基隆市政府搭配雙11活動，民眾只要到「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚，上傳自己與基隆景點的合照，到活動貼文留言處標記一位朋友，寫下「雙11基隆好好玩！」就可抽星夢郵輪船票。

觀光及城市行銷處推出「基隆時空漫遊指南」，以基隆各歷史場景故事結合8處藝術裝置策展，展期至15日止，觀銷處表示，民眾只要搜集4個藝術裝置的QR CODE互動回覆，再到「西岸旅服中心」出示「已搜集的時空漫遊集點卡」頁面，即可兌換食譜1本。

此外，市府與雲頂集團合作推出雙11限定抽獎活動，觀銷處長曾姿雯說，民眾只要到「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚，上傳自己與基隆景點的合照，到活動貼文下方留言處並標記一位朋友，寫下「雙11基隆好好玩！」，就有機會抽中星夢郵輪船票及基隆限定正濱漁港色彩屋積木名片架。

觀銷處指出，最大獎為星夢郵輪-探索夢號5天4夜船票1張，二獎星夢郵輪-探索夢號4天3夜船票1張、三獎夢郵輪-探索夢號3天2夜的船票1張，以及基隆限定正濱漁港色彩屋多功能積木手機架5組，活動自11日起至15日，為期5天，16日上午10點於旅遊網臉書公佈幸運得主。

(中時 )