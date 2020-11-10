新北市議員陳錦錠、文元里長吳欣怡發現中和區員山路152號旁防火巷晚間昏暗、路燈不足，緊急邀集相關單位會勘。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真）

馬來西亞籍女大生上月在台南遭性侵殺害棄屍，由於案發地點燈光昏暗，讓各縣市重新檢視路燈問題。新北市議員陳錦錠、文元里長吳欣怡發現中和區員山路154號旁防火巷晚間昏暗、路燈不足，緊急邀集相關單位會勘，預計20日前加裝照明設備。

中和區員山路154號旁防火巷緊鄰積穗國小，該處距離員山派出所約300公尺，儘管派出所距離不遠，但道路前段夜間燈光昏暗、路燈不足，仍讓通行民眾憂心，甚至有家長告誡孩童「晚間寧願多走幾步路也不要路過該防火巷。」

陳錦錠說，馬來西亞籍女大生命案令人憂心，中和區員山路152號旁防火巷為當地民眾的通行便道，長期路燈數量不足晚間昏暗，且如今已是秋冬季節晝短夜長，容易成為治安死角，對於年長者而言，也可能因此跌倒受傷，有立即改善的必要性。

前天傍晚5時許，陳錦錠與吳欣怡邀集中和區公所實地會勘，發現通過該防火巷民眾仍不少民眾通行、使用率不低，當場要求區公所盡速研議改善。

陳錦錠說，該防火巷約百餘公尺，前段缺乏路燈照明設備，中段及後段設有路燈，區公所人員已調整路燈方向及更換燈罩，另外，前段則預計於本月20日前加裝照明設備，提供民眾更安全的回家道路，「明亮安全的道路不能等待！」

(中時 )