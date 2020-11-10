煤炭價格下跌，毛利率提升，和平電前三季的獲利已超過去年全年，貢獻度增加，台泥（1101）累計今年前三季稅後淨利184.07億元，創歷史同期新高，EPS 3.15元；市場指出，台泥大陸市場第四季營運水準如能維持與去年同期相當，今年全年的獲利將創歷史新高。

(工商 )