台泥前三季稅後淨利184.07億元 創同期新高 19:592020/11/10 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 煤炭價格下跌，毛利率提升，和平電前三季的獲利已超過去年全年，貢獻度增加，台泥（1101）累計今年前三季稅後淨利184.07億元，創歷史同期新高，EPS 3.15元；市場指出，台泥大陸市場第四季營運水準如能維持與去年同期相當，今年全年的獲利將創歷史新高。 (工商 ) #台泥 #稅後淨利 #獲利 #前三季 #創同期新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦金控前10月稅後淨利745.87億 再創歷史新高 19:392020/11/10 財經 六角Q3稅後淨利0.55億 季增近三倍 18:502020/11/10 財經 德麥前三季獲利創高 全年挑戰賺逾1.5個股本 09:522020/11/10 財經 聯強Q3淨利21億元、累計前三季57億元 再創9年新高 17:302020/11/10 財經 辦公需求動起來 震旦行Q3獲利雙增 17:502020/11/10 財經 國產 明年營運可望續創高峰 04:092020/11/10 證券．權證 聲寶認列處分資產利益 前三季EPS創同期新高 17:412020/11/10 財經 春雨前三季累計EPS 0.44元 樂觀期待Q4營運 16:492020/11/10 財經 茂林精元 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 受惠房市熱 詩肯Q3獲利創近五年單季新高 16:402020/11/10 財經 財經熱門新聞 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 美股不再全面飆漲？關鍵數據曝光 科技股光環褪色 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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