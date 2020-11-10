近期歐美疫情捲土重來，全球經濟雖仍走在復甦軌道上，但低利環境預料將再延續二年，這次美國總統大選拜登勝出，未來較能預測中美間貿易協商走向，屆時將有利於新興市場的表現，新興市場利率水準高於成熟市場，調整彈性大，且降息幅度較小，顯示新興主權債更有機會成為固定收益市場的主角。

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民表示，近期受到低利環境影響，投資人轉往風險性資產，並持續觀望新興市場資產，好消息是美國總統大選由拜登勝出，預期將大幅降低美國與國際相對抗的可能性。加上拜登當選有意推動基礎建設法案，預期擴大財政刺激，美元持續走貶可能性大，未來將吸引更多資金投入新興市場債。

余政民指出，在新興市場眾多投資標的中，尤其看好新興市場主權債和類主權債，主要是由於當前新興市場主權債的利差仍有優勢，在全球資金寬鬆的環境中，後市表現值得期待。新興市場主權債的發行機構，為各國政府由人民支持的國家稅收成為償債資金來源，相較一般公司債而言將更有保障。

新興市場類主權債的發行機構為國營事業，信用風險較一般公司債更低，但殖利率略比主權債高，因此以新興市場主權債加上類主權債作為基金投資標的之一，將可提升資產防護力及降低潛在信用風險，成為布局首選。

整體而言，余政民認為，低利環境雖將持續一段相當長的時間，但有利發行人籌資，也帶動新興市場未來表現。儘管疫情衝擊仍存，影響後續經濟復甦的步伐，但明年全球經濟成長率相較今年而言更有機會反彈。展望後市，短期內宜審慎應對，但長期而言仍可樂觀看待新興市場主權債及類主權債，預期將會有不錯的表現。

(工商 )