美國輝瑞大藥廠和德國BNT合作研發的新冠肺炎疫苗第3期臨床試驗顯示預防效果達九成，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日表示，台灣有望在明年第一季透過COVAX平台買到BNT疫苗，但仍待最終安全性評估，有關疫苗購買預算已編列115億元送交立法院審議。

對於BNT疫苗臨床試驗傳捷報，指揮中心是否和東洋重啟協商，莊人祥說，只要東洋能拿出授權書就能重啟協商，指揮中心也抱持歡迎態度。

輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech公司9日宣布，雙方聯手研發的新冠肺炎疫苗（2019新型冠狀病毒疾病COVID-19），以下稱BNT疫苗，進行中的第3期臨床試驗顯示，預防新冠肺炎的保護效力高達90％。

根據初步結果，接種兩劑中第2劑的七天後以及接種第1劑的28天後，達到保護病患的效果。此疫苗就是日前台灣東洋代理失利的疫苗。

莊人祥10日在疫情指揮中心記者會中表示，BNT疫苗可望成為全球最早獲得緊急使用授權的疫苗，但目前全球疫苗都還在臨床試驗階段，候選疫苗數量也很多，在第3期臨床試驗結束前，安全性、有效性都還是未知數。

莊人祥指出，台灣已在9月和新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）平台簽約並支付訂金，加入選擇性疫苗購買方案，據他了解，COVAX確實希望購買BNT疫苗，也有機會納入台灣的購買選項當中，台灣有望在明年第一季前就買到，但確切購買期程及數量等，礙於保密協定及安全性等問題，仍不便透露。

莊人祥說，BNT疫苗目前看來成功率高，相信COVAX會放進候選名單，目前最有希望在明年第一季前透過COVAX購得，但這支疫苗是否安全有效也會影響上市與否，只要有進入到臨床試驗第二、三期的疫苗，政府都會積極跟廠商接洽預購，也已跟很多廠商了解、協商過。

台灣東洋10月12日對外宣布有條件取得此疫苗，歷經20多天與政府協商，11月3日宣布在疫苗數量、價格上未與政府達成共識，將無法如期代理該疫苗進口。不過，指揮中心卻指出，東洋無法拿出德國BNT的直接授權證明，才是無法達成共識主因。

(工商 )