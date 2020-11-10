許富凱出道10年，今年自立門戶「凱聲影藝」，將發行新專輯《拾歌》，他身兼歌手、老闆，親力親為，包括製作音樂、造型視覺、拍攝音樂影像、企劃宣傳等，自砸經費製作，粗估花費上百萬元，被笑虧是掏空10年積累，處女座的他，表示特別在製作專輯過程，相當自我要求，很難放過自己，「製作人也會被我的追求完美騷擾，但我還是很有禮貌。」

他不諱言從前幾張專輯開始，只要為了能讓作品更好，都會自掏腰包製作，樂天說：「把積蓄投在自己的作品上，學習任何事物都要繳學費，能學到東西真的最重要，只是荷包越來越扁，帳戶的數字越來越少。」對於晉身為老闆，他調整好心態認為出道10年是一個里程碑，自己成立工作室，沒有太多壓力，「有壓力應該是怎麼讓自己的音樂作品更好，或是怎麼擴展自己的演藝事業，讓自己更上一層樓。」

他分享公司名稱直取「凱」字，因孝順的他，總把家人擺第一，這此取名，讓對命理小有研究的許爸爸批准過關，許富凱說：「名字讓爸爸先看過，他覺得很有意義，畢竟是他生的兒子，兒子的聲音也是他跟媽媽給的，他算過筆畫很滿意。」

許富凱在11日推出新單曲〈雨傘情〉，翻唱金曲台語歌后黃乙玲經典，他感嘆說2020年發生好多事情，身邊也有許多人離開，「雨傘是有遮雨保護的意義在，撐傘給我的粉絲們，謝謝你們撐著傘陪著我、陪伴我走這麼長的一段路。」

(中時 )