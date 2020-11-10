德國外交部長馬斯（Heiko Maas)發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選，同時表明德國願意和美國新總統開展合作。但令人極為意外的是，該則推文卻遭到陸媒英文版《中國日報》駐歐盟主任粗口回擊，這則大駐外媒體主管的推文在網路引發不少批評，但也有人引用川普充滿暴力色彩的推文來進行反擊。

據《德國之聲》報導，德國外交部長馬斯11月7日發表推文祝賀拜登和哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）當選美國新一屆正副總統。馬斯的推文中稱：「我們很願意同新一屆美國政府開展合作。目前存在這一系列國際挑戰，需要我們去共同解決。我們願意為這種合作投入更多精力。」

德國外長馬斯發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選，但意外遭到陸媒駐歐盟主任粗口回擊。該則粗口推文已刪除，但截圖仍在網上流傳。（圖／推特@bensonwk截圖)

馬斯在推文中說，「在選舉徹底結束，並產生新一屆政府後，我們願同美方開展合作。我們將就跨大西洋合作提出具體的建議，比如如何和中國這樣的國家打交道，如何應對氣候保護，以及開展全球抗擊新冠疫情等問題。」

不過，馬斯這則文竟遭到大陸官方英文媒體《中國日報》駐布魯塞爾代表的以粗口回應。這位被推特標注為大陸官方媒體用戶的「ChenWeihua」(陳衛華）在11月7日20點11分跟帖回應「The Fucking Maas」。推特用戶介紹上稱，陳衛華是《中國日報》駐歐盟辦公室主任，曾任駐紐約及華盛頓記者。2009年加入推特，擁有粉絲2.5萬人。

報導說，這條粗口回應已被刪除，但截圖仍在推特上廣泛傳播。有網友回應稱「這是CCP風格」，也有留言表示，「以暴力回應批評意見，這是中國的一貫做法」。當然還有人反唇相譏，引用美國總統川普一條充滿暴力色彩的推文稱，「要論侮辱性語言，請看看你們的美國爸爸吧。」

報導還表示，推特在大陸被屏蔽，一般民眾除非使用翻牆軟體，否則無法使用。但值得注意的是，近年來，有越來越多的大陸外交官和媒體在推特開設帳戶，今年早些時候，大陸外交部發言人趙立堅發推暗示，新冠病毒是美軍人員帶入武漢的，一度引起國際輿論譁然。

(中時新聞網)