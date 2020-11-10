擁有一間自己的房子是不少人的目標，但台北房價高，年輕人要置產相當不容易。日前有位工程師網友表示，自己拼命工作，時常加班到深夜12點，但自己月薪只有4萬多，再加上微薄的定存利息，仍離買房的頭期款有段距離，貼文曝光後許多網友紛紛苦勸他跳槽換工作。

原PO在PTT上以「怎麼快速累積存款」為題說明，某次朋友介紹對象給他認識，在聊天過程中對方劈頭就問「有沒有要在台北置產」，原PO則坦言回答並沒有這想法，沒想到對方直接使出「洗澡盾」雙方再也沒連絡。

經過那次事件，原PO開始每個月認真計算自己的存款，萌生想買房的念頭，「除了每個月累積的本薪4萬和微薄的定存利息以外，好像也完全想不到什麼收入了」，更說自己就算都不花錢，「4萬存到頭期400萬也要8年」，這樣的情況讓原PO上網求助，詢問有無快速累積存款的方法。

貼文發出後，不少人看到原PO工時和薪水，紛紛苦勸轉換跑道，「認真回，第一跳槽換工作，第二，拼命往上升」、「三十歲加班到12點，月薪4萬 我勸你離開台北」、「加班到12點下班，然後領4萬？這叫工程師還是叫化子？」不過也有網友給出意見「下海跑船啊，跑個3、5年就上岸」、「當兵簽下去存很快」、「跑外送，我認識一個外送員跑得勤一個月有7、8萬」。

(中時新聞網)