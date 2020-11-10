大提琴家張正傑等人10日到明陽中學演出，學生陶醉在樂聲中。（明陽中學提供／林瑞益高雄傳真）

大提琴家張正傑10日攜手豎笛演奏家莊蕙竹、鋼琴家王乃加，以及聲樂家次女高音翁若珮，在明陽中學禮堂舉辦一場公益音樂會，學生專心聆聽。這也是明陽中學首度有如此高水準的音樂會演出。

張正傑在中鋼集團教育基金會支持下，近年來已多次到高雄監獄、高雄女子監獄、屏東監獄等演出。

這次演出是受到校長涂志宏、法務部廉政署南部地區調查組長黃元冠檢察官，以及中鋼公司副總經理張秋波的熱情邀請，呈現這場音樂會。

張正傑還特別邀請鋼琴家王乃加、豎笛演奏家莊蕙竹，一起演出大提琴天鵝，巴哈無伴奏組曲，華麗的圓舞曲，歌劇「卡門」，「塞爾維雅理髮師」等經典名曲，以及台灣民謠白鷺鷥。透過張正傑深入淺出的導聆、趣味問答與演奏，一個半小時的演出，相當精采，帶給收容學生全新的音樂體驗。

張正傑認為，這些孩子可能是人生第一次參與這樣的古典音樂會，他們雖然不是在正式的音樂廳欣賞，但是一樣要給他們原汁原味的演出。所以，張正傑自己精心設計曲目，堅持邀請最好的音樂家一起來，也要印製跟音樂會一樣精美的節目表，他同時也將價值不菲的大提琴盧傑利帶來演出。演出最後，張正傑告訴學生，下次，我們一定要在外面的音樂會再碰面。

(中時 )