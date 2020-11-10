拜登當選局勢變？DPP不認 川普落選大禮照送？《頭條開講》完整版 2020.11.09 周玉琴 林嘉源 黃暐瀚 王世堅 張斯綱 柯志恩 鍾佳濱 高思博

行政院長蘇貞昌9日針對日前將總統蔡英文推特祝賀拜登當選說成致電表示道歉，而台北市議員王世堅則指出，雖然蘇貞昌在此事上有僭越的問題，並指這是因為他的個性使然，但他很快意識到錯誤並道歉，而國人也不會太在意這件事，倒是會比較在意三倍券，

王世堅9日在政論節目《頭條開講》中表示，蘇揆這兩年行政是可受公評的，比方說三倍券，他反對另外再去印，並認為就是要發現金，金額應該更高。

接著，王世堅話鋒一轉指出，蘇院長這個人很難得會低頭去道歉，他這一次也知道是明顯的口誤，對蘇院長來講，他是滿輕忽掉這一點，就是說實際上行政院長和總統的分際很清楚、外交國防兩岸這是總統的職權、這不需要行政院長 多講什麼。

王世堅認為，蔡總統是跟拜登電賀，還是用什麼方式接觸，那是總統的職權，即便知道是直接通電話，那也不是由你行政院長來講，應該是由總統出來發布 蘇院長要道歉的非常清楚，除了他的口誤以外，就是這件事不該由他來講，並指蘇揆會這麼說是個性使然。

王世堅呼籲蘇揆謹守分際，外交、國防、兩岸議題，那些是總統的職權，只有總統才能在這一部分發表談話。但王世堅也覺得，蘇揆這次態度很好，國人不會在意他的口誤，「倒是會比較在意三倍券，因為花了4、50億費用下去，我覺得那要另案專題來討論」。

(中時新聞網)