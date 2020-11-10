華為榮耀接盤方案即將浮出水面。澎湃新聞10日從消息人士處獲悉，華為出售榮耀一事基本敲定，本月晚些時候將正式對外宣布。

這位人士表示，由多家管道商組成的合夥企業深圳星盟將是接盤方之一，可能還有產業鏈企業，將會有多位華為管理層空降至新公司，華為消費者業務首席運營官萬飆、榮耀總裁趙明、華為產品線副總裁方飛有很大可能出現在新公司的管理團隊中。

天眼查訊息顯示，深圳市星盟信息技術合夥企業成立於2020年10月26日，註冊資本為人民幣13.7億元，經營項目為信息技術諮詢服務、技術服務、技術開發等。

深圳星盟股東構成為6家機構：北京松聯科技有限公司（佔比37.77％）、北京普天太力通信科技有限公司（36.32％）、中國郵電器材集團有限公司（佔比21.79％）、共青城酷桂投資合夥企業（有限合夥）（佔比2.18％）、天音通信有限公司（佔比1.74％）、深圳市鯤鵬展翼股權投資管理有限公司（佔比0.20％）。

其中，鯤鵬展翼背後是深圳鯤鵬股權投資管理有限公司，該公司由深圳投資控股有限公司、深圳市資本運營集團有限公司以及深圳市人民政府國有資產監督管理委員會管理。印證了此前曾有傳聞稱榮耀將有國資背景的合資公司收購，初定目標是三年實現上市。

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