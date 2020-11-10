仲琦科技（2419）雖然今年首季因疫情陷虧，但在第三季急起直追下，前三季歸屬於母公司之稅後純益逆勢成長，來到1.74億元，較去年同期的1.48億元，成長18％，仲琦董事長鄭炎為樂看第四季前景，預期在急單效應湧現下，預期今年第四季有望超越去年水準，「會有再一次的成長」。

仲琦10日召開法人說明會，公布最新財報，經結算累積前三季合併營收為70.03億元，歸屬於母公司之稅後純益約為1.74億元，較去年同期的1.48億元，成長18％，惟因股本由去年同期的22.9億元放大至32.9億元，今年前三季每股盈餘僅0.54元，仍小輸去年同期的0.63元。

受惠於急單效應，仲琦自今年第二季末開始陸續接獲以 11ac WiFi 5和11ax WiFi 6無線為主的Gateway和Router訂單，客戶包含美國、加拿大系統運營商及世界知名衛星公司，帶動第三季營運走揚，鄭炎為表示，原本第三季的表現還會更好，但因缺料影響，交貨不順，有6億元訂單因而被取消或遞延到明年一季。

仲琦為因應中美貿易戰，去年6月著手在越南設廠，新廠順利於今年7月投產，現月產能已達到40萬台，預估年底就有機會達到滿載的50萬台，現蘇州四條SMT線也規畫在明年2月前相繼移至越南生產，目標是2023年月產能可以達到80萬台。

由於越南廠現有廠地比蘇州廠大二倍，在越南廠加入生產陣容後，現含蘇州、台灣廠的月產能已來到80萬台，預估明年仲琦單月產能有機會上看120萬台。

在產能不斷放大下，仲琦對第四季營運樂觀以待，並表示，目前訂單能見度已來到明年第三季，推估明年第一及第二季有望維持今年下半年的旺季水準。

另外仲琦在新產品的開發上也有成果，其中WiFi 6 Cable Gateway 已認證通過，配合雲端和APP的整合提供客戶全新的使用體驗，也得到市場正面回應，加上越南廠稼動率持續提升，預計第四季營運仍會有持續性的成長，下半年的表現會更好。

(工商 )