意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出STM32WB35和STM32WB30超值產品線，擴大STM32WB雙核多協議微控制器（MCU）產品組合，讓設計人員更靈活地聚焦具成本考量的市場應用。

這兩款功耗極低的MCU整合2.4GHz射頻專用Arm Cortex-M0+內核和執行主應用的64MHz Arm Cortex-M4內核，可以實現不間斷的即時性能，支援Bluetooth Low Energy 5.0、Zigbee 3.0和OpenThread（IEEE 802.15.4）三個協定和並存模式，內建資料安全保護功能。所有協定堆疊均已通過認證，由意法半導體支援和管理，並且免費使用。新產品適合大規模物聯網應用，例如，車隊管理、資源管理以及資產追蹤。

新產品採用QFN48封裝，與現有STM32WB5x元件腳位相容，並具有相同的MCU功能，方便使用者靈活地升級和移植產品設計。新MCU整合了射頻巴倫、帶無晶體振盪器的USB2.0 Full Speed設備控制器、32MHz晶體嵌入式電容器，以及DC/DC降壓變換器，以最大程度地降低物料清單成本（BoM）和平台封裝面積。

出色的RF性能，最高+6dBm的可設置輸出功率，102dBm鏈路預算，確保通訊距離更長和更可靠的連線品質，同時超低功耗可延長電池續航時間。

STM32WB全系列支援經過市場檢驗的STM32Cube生態系統，這個資源極其豐富的軟體開發套件整合嵌入式軟體庫和軟體開發工具，可滿足一個完整的專案開發週期所需的全部需求，確保整個產品組合帶給使用者完全一致的使用體驗。

STM32WB35和STM32WB30超值產品線提供最高512KB整合快閃記憶體和最高96KB的SRAM，並帶有連接外部高速記憶體的四線SPI介面，還提供各種類比外部周邊、數位介面和快速I/O埠，其中許多介面相容5V電壓訊號。

STM32WB MCU專注安全性，整合安全韌體安裝（SFI）、保護應用軟體和射頻通訊協定堆疊的硬體加密模組、硬體公開金鑰授權模組（PKA）、最新加密演算法硬體加速器，以及安全無線（OTA）韌體更新支援。

(工商 )