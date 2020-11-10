希捷科技（Seagate Technology plc）（NASDAQ：STX）今日正式宣佈推出Xbox Series X及Xbox Series S專用的Seagate Storage Expansion Card（儲存擴充卡），此外接式儲存裝置能為遊戲主機添增1TB的容量，提供俐落的遊戲體驗，並重現遊戲主機內接式SSD和Xbox Velocity架構的速度和效能。

為Xbox Series X及Xbox Series S打造的Seagate Storage Expansion Card是與Microsoft攜手設計而成。當玩家在暢玩專為次世代的Xbox主機最佳化的遊戲時，僅有這款外接式儲存裝置能達到與Xbox Velocity架構相同的效能。

這款客製化的儲存擴充卡，能夠流暢地展現與Xbox Series X及Xbox Series S內接式SSD相似的功能，並增添1TB的容量以方便遊戲玩家收藏Xbox四個世代以來的新舊遊戲，包括目前向下相容的Xbox One、Xbox 360及Xbox原創遊戲。

「Seagate很高興能成為新一代遊戲產業戰局的重要一員。效能標準再度向上提升，遊戲將會更加生動、視覺畫面更為驚豔，身歷其境的效果遠勝以往。專為Xbox Series X及Xbox Series S設計的Seagate Storage Expansion Card技術，能夠提供額外的遊戲儲存空間，同時維持顛峰速度，重現遊戲主機內接式SSD帶來的遊戲體驗。我們很榮幸與Xbox攜手合作，更迫不及待讓遊戲玩家能沈浸在高畫質的遊戲體驗中。」

這款儲存擴充卡的設計俐落，且經過最佳化處理，讓玩家不論在內接式SSD或儲存擴充卡上玩遊戲時，繪圖效果、速度、載入時間或影格率都不會受到影響。

(工商 )