韓國遊戲大廠網石（Netmarble Corporation）10日宣布，全新極限生存MMORPG手機遊戲《A3: STILL ALIVE倖存者》正式在App Store、Google Play平台上線，台灣部分將由子公司棒辣椒（6468）負責行銷，將可收取服務費用。另一款遊戲《全民打棒球Pro》即將在11月18日推出，兩檔強作加持之下，將有望帶動棒辣椒第四季營收獲利攀峰。

棒辣椒母公司為韓國遊戲大廠網石遊戲（Netmarble Corporation），在台主要業務為遊戲代理，負責營運、業務、客服及行銷等，也協助網石公司全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服。

棒辣椒10日上線全新遊戲《A3: STILL ALIVE倖存者》，該遊戲過去在韓國推出時，前3個月成績前換算為新台幣後分別為2.3億元、2.9億元及2.5億元，在台灣事前登錄人數達50萬人。法人預估，《A3: STILL ALIVE倖存者》推出後，單月營收貢獻約可達2億元。棒辣椒負責行銷，抽取4％的利潤，將是第四季獲利重要來源。

另一款遊戲《全民打棒球Pro》則將於11/18正式推出，該遊戲由Netmarble Npark開發，也是網石棒辣椒與Netmarble Npark雙方繼《全民打棒球2015》和《真．全民打棒球》後，再次合作推出運動手遊。《全民打棒球Pro》在台灣推出，加入在地元素，包括中華職棒各球隊陣容、歷年成績參考製作的球員卡，並收錄在球場錄製的球迷應援聲。

《全民打棒球Pro》在韓國推出時，單月營收約在新台幣一億元左右，該遊戲為棒辣椒獨家代理，營收可全額認列，法人估計該遊戲推出後單月營收有望達1.5億元，將是棒辣椒第四季營運主要動能之一。

除上述兩款大作以外，棒辣椒近期也簽下一款全新的女性向遊戲。女性向遊戲為棒辣椒相當擅長的領域，過去與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》，就獲得廣大女性玩家支持。今年底棒辣椒推出的女性向遊戲則是結合社交、寵物羊城的療癒系遊戲，將於第四季在台灣首發。

法人表示，在三款遊戲大作挹注下，棒辣椒第四季營運將獲強勁挹注，可望拉抬全年獲利表現。

(工商 )