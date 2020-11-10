中國大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結，10月合併營收4.1億元，雖遇中國十一長假、工作天數較少影響，但在LED車燈模組出貨暢旺下，單月營收仍較去年同期大幅成長39.62％。

展望第四季，麗清表示，將全力衝刺汽車產業傳統旺季下的營運成長表現，有望隨著LED車燈市場的滲透率提升及新車銷售市場成長，整體出貨表現展現相當明確的爆發力，繳出優於市場的營運表現，力拚全年營運轉盈。

(工商 )