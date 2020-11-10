LED車燈模組出貨暢旺 麗清10月營收年增近四成 20:202020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結，10月合併營收4.1億元，雖遇中國十一長假、工作天數較少影響，但在LED車燈模組出貨暢旺下，單月營收仍較去年同期大幅成長39.62％。 展望第四季，麗清表示，將全力衝刺汽車產業傳統旺季下的營運成長表現，有望隨著LED車燈市場的滲透率提升及新車銷售市場成長，整體出貨表現展現相當明確的爆發力，繳出優於市場的營運表現，力拚全年營運轉盈。 (工商 ) #麗清 #LED #車燈模組 #出貨暢旺 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車市旺 和潤10月營收創新高 10:312020/11/10 財經 乾杯10月營收猛衝 「烤」出歷年新高 16:352020/11/10 財經 王品10月營收 連6月寫新高 16:402020/11/10 財經 《半導體》台積電10月營收月減6.5％ Q4再拚新高 14:142020/11/10 財經 《半導體》PCIe Gen4助陣 群聯前10月營收衝新高 15:392020/11/10 財經 兩岸事業群齊仰攻 王品10月營收14.4億創同期新高 15:592020/11/10 財經 《鋼鐵股》沛波前10月營收 創同期新高 08:182020/11/10 財經 《半導體》家登10月營收月增1成 半導體Q4續助威 10:502020/11/10 財經 《興櫃股》美妝水噹噹 太和-KY10月營收年增逾2成 17:212020/11/10 財經 台驊 10月營收年增近四成 04:092020/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 美股不再全面飆漲？關鍵數據曝光 科技股光環褪色 - 財經 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。