汎德永業（2247）自結，10月合併營收30.71億元，年增6.51％；累計前十月合併營收317.04億元，年增19.04％。

汎德永業指出，第四季旗下三大銷售品牌將陸續推出多款新車，率先打頭陣的為主力車款BMW 5系列，包含房車與旅行車共兩種車款、六種車型，在新車到港後可望再推升新一波業績成長，公司也將加大力道推出促銷方案，全力搶攻中大型豪華進口房車市場。再加上11月起BMW 與Porsche的2021年式新車也將陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮，為第四季與明年初新車銷售成長添動能。

在維修保養業務方面，汎德永業指出，近幾年來維保業務均維持穩健的年增長表現，對整體獲利亦持續產生相當助益。汎德永業今年已新增全台最大「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、全東南亞地區最大的Porsche全功能展示中心「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」兩大據點，效益已見持續放大。

汎德永業看好未來Porsche在台銷售前景，將在台中設立台灣樓地板面積最大的Porsche多功能展示中心，預計在2022年第三季開幕，未來隨著經濟規模效益發酵，可望增添公司新成長動能。

(工商 )