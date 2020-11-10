汎德永業（2247）公告第三季財報，單季合併營收103.28億元，營業利益3.48億元，稅後淨利2.76億元，分別較去年同期成長30.49％、99.16％及112.44％，EPS達3.85元。

累計前三季合併營收286.32億元，營業利益8.49億元，稅後淨利7.09億元，分別較去年同期成長20.56％、51.51％及68.39％，EPS達9.89元，為近三年同期新高表現。

汎德永業已連續六年賺逾一個股本，今年前三季稅後淨利7.09億元，更已逼近去年全年的7.32億元，達去年全年的96.93％，前三季EPS已達9.89元，依第四季為傳統新車銷售旺季來看，今年可望延續賺一個股本表現。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線已漸臻完整齊全，尤其國內新車市場中休旅車的銷售量節節攀高，帶動BMW熱門款X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6）與Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等均繳出亮眼成績，加上本季新車大量到港使交車順利，得推升獲利表現。

(工商 )