遠東SOGO台北店周年慶勢如破竹，有「疫情無法出國＋奢華宅經濟＋APP數位化首度線上折抵＋天氣轉涼＋Hello Kitty獨家來店禮」5大利器助陣，首波人潮成長2位數全面帶動業績，總經理汪郭鼎松今（10日）表示，天氣、景氣、人氣佳，全台目標業績108億元可望從成長1.6%攀升為增加2位數，上看破110億元。

SOGO忠孝館雙11限定，ESTÉE LAUDER任1消費加購小棕瓶鐵粉分享組，原價5612元、享加購價2780元，限量100組。（SOGO提供）

汪郭鼎松還說，SOGO台北店周年慶5日起首5日業績比預期多2、3億元，「買氣留在國內沒有出去，有錢進來就有感覺」，光是天氣就貢獻2成，各業種全都發威；中壢店、高雄店周年慶表現也都好，每年都會高成長的天母店25日開跑、新竹店26日壓軸登場，今年一樣也看好。

SOGO忠孝館雙11超越電商，SOPHIA造型鑽石戒指（多款），原價1萬2800元、特價8800元。（SOGO提供）

復興館店長許淑賢表示，復興館全館首5日成長15%，復興館和敦化館精品有LV、香奈兒、GUCCl帶頭，整體增逾3成，65吋OLED大電視5天賣超過200台，還有dyson、tokuyo按摩椅、席夢思床墊、歐系家電品牌洗碗機等高單價商品熱賣，體現奢華宅經濟。

SOGO忠孝館雙11超越電商，New Balance復古休閒鞋（女），原價2950元、特價1700元，限量50雙。（SOGO提供）

首波男裝以休閒外套買氣最好，接下來天氣轉涼，會多推針織外套；4F歐系服飾受惠於無法出國成長超過2成，是近年來最好；加上Hello Kitty來店禮帶動也有功，敦化館難得首日贈品就換光。

SOGO忠孝館KUAN’S LIVING Pesaro義大利長纖棉緹花雙人四件式床組–賽納左岸，原價5萬3870元、特價2萬5800元，限量30組。（SOGO提供）

SOGO復興館雙11限定，Kate Spade Nicola bicolor small shoulder bag，原價1萬3700元、特價4830元，限量10只。（SOGO提供）

忠孝館店長李景銘表示，首波化妝品、家電、家用、運動4大類都夯，皆成長2位數，其中，化妝品首日破2億元、12天要衝12億元，首波以保養品表現最好，雅詩蘭黛的小棕瓶超強，預計周年慶期間年營收可破2億元追上SK-ll；3C有iPhone 12帶旺；家用、家電以洗碗機、床墊跟寢具表現最佳；運動的4大天王Nike、adidas、New Balence、SKECHERS都搶手。至於超市，忠孝、復興館也都兩位數成長。

SOGO復興館Electrolux伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機PURE A9，原價2萬7900元、特價2萬2900元，送專用濾網1組+SOGO商品券500元，可享品牌滿2萬現折3000，限量30台。（SOGO提供）

疫情讓許多品牌新貨延後至11月推出，也因SOGO主顧買得多、停留時間變長，加上APP數位化也讓年輕人都來了，光是25至35歲客群就多了1成。明（11日）起至16日第2波，對上電商雙11，打出「超越電商 買貴退差價」、「ONLY SOGO 買貴奉送」、「限日限量」優惠，化妝品、休閒運動、家用寢具、男女服飾全面1.7折起。

(中時 )