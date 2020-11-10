《2020雙11PChome來了》演唱會，圖為演出歌手周湯豪。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）、吳青峰、周湯豪、陶晶瑩，以及Erika、OZI、9m88、呂士軒四位潮流新聲，今晚（10日）為知名電商舉辦的「雙11演唱會」輪番開唱，加上黃子佼（佼佼）搭檔賢齡主持，現場星光雲集。去年助攻該平台接單量衝高往年7.5倍的老蕭，今年再度壓軸演出30分鐘，一口氣帶來〈只能想念你〉及〈王妃〉等歌，掀演唱會高潮。

經常上網購物的老蕭曾買過最amazing的東西竟是「電鑽」，享受在家當水電工的他笑說：「我很喜歡買電池跟工具類的東西，我買過無線電鑽，可以拿來修東西，又不用插電線，個人覺得非常cool。」經營美食副業有成的他，之前投入研發麻辣鴨血長達一年，今同步推出適合冷天品嚐的「辣椒先生-麻辣鴨血」，是老蕭以一個愛吃消夜的消費者心情，醞釀而出的產品。

老蕭今推出美食副業新產品。（粘耿豪攝）

周湯豪今為電商舉辦的雙11演唱會開唱。（粘耿豪攝）

周湯豪一開場送上活動歌曲〈FUTURE IN YOUR EYES〉，瞬間炒熱氣氛；他透露想在雙11下手買「防潮箱」，因家裡有超過上百多雙潮牌球鞋，自認「屬蜈蚣」的他笑說：「可能要買好幾十個防潮箱才夠！」他今穿豹紋西裝外套出席，恰巧是媽媽比莉喜歡的造型，周湯豪笑稱豹紋是「家徽」，出門前還讓比莉審視過。

下個月將推出新單曲的黃子佼，受訪時大呼可惜，新歌趕不及昨晚首唱：「我2年沒進錄音室了，下周要錄新歌很緊張，也是我第一首公開發表作曲的歌。」佼佼和老婆孟耿如近來為了生子火力全開，照排卵期按表操課，卻遲遲沒有好消息，佼佼貼心地說：「我之前一直抗拒，但這一年來經歷太多生離死別，耿如是我人生最重要的人，我應該滿足她的願望，該做的就做吧。」即便體力吃不消也要全力以赴，笑說：「今天演唱會要搞到11點半，幸好今天不是排卵期」。

(中時 )